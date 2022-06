Knapp 27.000 in Ausbildung für Gesundheitsberufe in 2021

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Oktober 2021 haben sich in Nordrhein-Westfalen 26.635 junge Menschen in einer schulischen Ausbildung zu einem Gesundheitsberuf befunden. Wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Donnerstag mitteilte, waren knapp drei Viertel (72,9 Prozent) dieser Azubis weiblich. 5905 Menschen absolvierten zu diesem Zeitpunkt ihr erstes Ausbildungsjahr, 67,1 Prozent davon seien junge Frauen gewesen, ermittelten die Statistiker.

Von dpa