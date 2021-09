Kneipenwitz: Die Ärzte trinken in Video Bier der Toten Hosen

Düsseldorf/Berlin (dpa)

Kleiner Seitenhieb am Tresen: Bela B. (58) von der Berliner Punkband Die Ärzte ordert in einem neuen Video in einer Kneipe ein «Kokosbier» und bekommt den Gerstensaft der Toten Hosen serviert. Der kurze Film wurde im Youtube-Kanal der Ärzte veröffentlicht.

Von dpa