Koalition: CDU bekommt acht Ministerposten, Grüne vier

Düsseldorf (dpa)

Die CDU soll in einer schwarz-grünen Regierung in Nordrhein-Westfalen acht Ministerposten besetzen, die Grünen vier. Das geht aus dem Koalitionsvertrag der beiden Parteien hervor, den Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Landesparteichefin der Grünen, Mona Neubaur, am Donnerstag in Düsseldorf vorgestellt haben. An die CDU sollen unter anderem die Ministerien für Inneres, Finanzen und Schule gehen. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

Von dpa