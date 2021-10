Koalitionsfraktionen vollständig zur Ministerpräsidentenwahl

Düsseldorf (dpa)

Vor der Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen haben sich die Koalitionsfraktionen am Mittwochmorgen nach Angaben von Sprechern in vollständiger Stärke im Landtag versammelt. Alle 72 CDU-Abgeordneten und alle 28 FDP-Abgeordneten seien vollzählig anwesend, bestätigten sie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

