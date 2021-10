Kochtopf in Brand: 66-Jähriger tot in Wohnung gefunden

Velbert (dpa/lnw)

Beim Löschen eines brennenden Kochtopfs in Velbert im Kreis Mettmann hat die Feuerwehr einen 66-Jährigen tot in seiner Wohnung gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge starb der Mann vor dem Ausbruch des Feuer wegen eines internistischen Notfalls, berichtete die Polizei am Dienstag. Nachbarn wählten am Montagabend den Notruf, weil die Wohnung des Mannes stark verraucht war. Einsatzkräfte entdeckten in der Küche dann den leblosen Bewohner und versuchten vergeblich, ihn wiederzubeleben. Die Polizei ging am Dienstag von einer natürlichen Todesursache aus, die Ermittlungen dazu dauerten an.

Von dpa