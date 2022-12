Köln besiegt Drittligist Meppen im Testspiel 1:0

Köln (dpa/lnw)

Der 1. FC Köln hat in der Vorbereitung auf den nächsten Saisonabschnitt in der Fußball-Bundesliga einen Sieg gegen den Drittligisten SV Meppen landen können. In ihrem letzten Testspiel vor der Weihnachtspause bezwangen die Rheinländer am Mittwoch in Köln die Gäste aus dem Emsland durch den Treffer von Sargis Adamyan (15. Minute) mit 1:0 (1:0).

Von dpa