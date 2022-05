Köln greift Europa League an: Baumgart will «Vollgas»

Köln (dpa) -

Nach der sicheren Qualifikation für die Conference League will Trainer Steffen Baumgart mit dem 1. FC Köln zum Abschluss der Saison in der Fußball-Bundesliga noch in die Europa League aufrücken. «Einfach Vollgas nach vorne» laute das Motto für das Spiel beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Köln ist zwar auf Schützenhilfe angewiesen, «aber was wir in der Hand haben, ist die eigene Leistung», sagte Baumgart: «Wir werden alles dransetzen, das Spiel zu gewinnen, um vielleicht noch Platz sechs zu erreichen.»

Von dpa