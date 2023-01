Köln in den ersten beiden Spielen ohne Thielmann

FC Köln muss voraussichtlich in den ersten beiden Spielen des Jahres in der Fußball-Bundesliga ohne Offensivspieler Jan Thielmann auskommen. «Die Spiele gegen Werder Bremen und bei Bayern München kommen für ihn noch zu früh», sagte Trainer Steffen Baumgart über den 20-Jährigen, der in der Vorbereitung eine Muskelverletzung erlitten hat. «Zur Partie bei Schalke 04 werden wir schauen, wie die Situation dann ist. Bis dahin sollten wir ihn weiter in Ruhe aufbauen», sagte Baumgart. Das Spiel beim Tabellenletzten in Gelsenkirchen steigt am 29. Januar.