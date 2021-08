Köln offenbar vor Verpflichtung von Mainzer Luca Kilian

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln steht offenbar vor der Verpflichtung von Defensivspieler Luca Kilian vom FSV Mainz 05. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger soll laut Berichten der «Bild»-Zeitung und des Kölner «Express» zunächst für ein Jahr ausgeliehen werden. Er befindet sich den Berichten zufolge bereits zum Medizincheck in der Domstadt und soll im Idealfall im nächsten Heimspiel am Samstag gegen Aufsteiger VfL Bochum (15.30 Uhr) zum Einsatz kommen.

Luca Kilian spielte bereits unter Trainer Steffen Baumgart beim SC Paderborn. In der Innenverteidigung besteht bei den Kölnern, die nach dem 3:1 gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende knapp mit 2:3 beim FC Bayern München verloren, Bedarf. Sebastiaan Bornauw wechselte zum VfL Wolfsburg, Neuzugang Timo Hübers von Hannover 96 fiel nach seinem Einsatz gegen Hertha für das Spiel in München angeschlagen aus. Dessen Vertreter Jorge Mere wirkte bei den Bayern nicht immer sicher.