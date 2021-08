Köln siegt bei Baumgart-Start: 3:1 gegen Hertha BSC

Der 1. FC Köln hat Trainer Steffen Baumgart einen erfolgreichen Einstand bei seinem neuen Club in der Fußball-Bundesliga beschert. Die Rheinländer setzten sich am Sonntag zum Abschluss des ersten Spieltages gegen Hertha BSC verdient mit 3:1 (1:1) durch. Die Gäste aus Berlin waren schon in der sechsten Minute durch Neuzugang Stevan Jovetic in Führung gegangen. Doch Anthony Modeste (41.) gelang noch vor der Pause der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drehte Florian Kainz (52./55.) mit einem Doppelschlag die Partie zugunsten der Kölner.