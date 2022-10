Köln-Spiel gegen Hoffenheim doch wie geplant am Sonntag

Frankfurt/Main (dpa)

Die Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und der TSG 1899 Hoffenheim findet wie geplant am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) statt. «Es haben sich sehr viele Menschen bemüht, damit das Spiel verlegt wird. Wird es aber nicht. Ob das eine Benachteiligung wird, dass wir am Sonntag schon wieder spielen, sehen wir, wenn die Partie vorbei ist», sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart nach dem 1:0-Sieg seiner Mannschaft am Freitag in der Conference League beim 1. FC Slovacko aus Tschechien.

Von dpa