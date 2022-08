Köln-Trainer über Hrgota: «Haben keine Gespräche geführt»

Köln (dpa)

Trainer Steffen Baumgart hat ein angebliches Interesse seines Vereins 1. FC Köln an Stürmer Branimir Hrgota vom Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth energisch dementiert. «Er bringt viel mit, was einen guten Offensiv-Spieler ausmacht», sagte Baumgart am Donnerstag: «Aber nein, wir sind nicht an ihm dran. Und nein, wir haben keine Gespräche geführt.»

Von dpa