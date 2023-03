Köln und Bochum eröffnen 24. Spieltag

Köln (dpa)

Der VfL Bochum steht zum Auftakt des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Köln mächtig unter Druck. Der Revierclub hat zuletzt viermal in Serie in der Liga verloren und ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Nicht ein einziges Tor erzielte die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch in diesen Partien.

Von dpa