Köln verliert Banach-Gedächtnisspiel: «Mucki unvergessen»

Köln (dpa)

Der 1. FC Köln hat die Länderspielpause zu einem Gedächtnisspiel für den 1991 tödlich verunglückten Maurice Banach genutzt. Zu Ehren des ehemaligen FC-Profis trat der Fußball-Bundesligist am Donnerstag in einem Test gegen den VV St. Truiden an. Vor 3500 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion setzte sich der vom einstigen Bundesliga-Profi Bernd Hollerbach trainierte Tabellenachte der belgischen Jupiler League nach einem Treffer von Frank Boya (34. Minute) mit 1:0 (0:0) durch. Der Kölner Abwehrspieler Luca Kilian feierte nach zweimonatiger Zwangspause sein Comeback.

Von dpa