Kölner bei Schlägerei vor Shisha-Bar schwer verletzt

Bei einer Schlägerei mit zwei jungen Männern ist ein 30-jähriger Kölner lebensgefährlich am Kopf verletzt worden.

Polizeikräfte hätten den Verletzten am Sonntag bewusstlos gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mit. Zeugen zufolge soll es am frühen Morgen gegen 5.50 Uhr vor einer Shisha-Bar aus noch ungeklärten Gründen zu der Auseinandersetzung gekommen sein. An der Schlägerei seien zwei etwa 18 bis 25 Jahre alte Männer beteiligt gewesen und geflüchtet. Die Kriminalpolizei richtete eine Mordkommission ein und sucht weitere Zeugen.