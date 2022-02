Kölner Dreigestirn besucht Impf-Station

Köln (dpa/lnw)

Der Prinz schaut nach den Piksern: Das Kölner Dreigestirn hat eine Impf-Station in Köln besucht. Prinz, Bauer und Jungfrau machten am Samstag zusammen mit Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ihre Aufwartung an der Kölner Lanxess-Arena. Anlass: Reker überreichte einigen Kölnerinnen und Kölnern, die sich im Kampf gegen die Pandemie besonders engagieren, stellvertretend den «Karnevalsorden der Oberbürgermeisterin». Auch das Dreigestirn verlieh im Impfzentrum Karnevalsorden an Helfer.

Von dpa