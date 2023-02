Kölner erleiden Rückschlag an Karneval: «Viel vorgenommen»

Die Karnevalstage sollen nach Ansicht von Sportchef Christian Keller nicht der Grund dafür gewesen sein, weshalb der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen musste. «Die Vorbereitung war seriös und professionell und wir hatten uns auch wirklich viel vorgenommen», sagte Keller nach der 0:3 (0:1)-Auswärtsniederlage beim VfB Stuttgart. «Wir hätten den Abstand nach unten vergrößern und auch leichte Fantasien in Richtung Platz sieben entwickeln können.» Dass die für den rheinischen Club besonderen Tage ausschlaggebend gewesen seien, «kann man streichen», sagte Keller.

Am Dienstag gab es eine Vereins-Karnevalssitzung, die auch Coach Steffen Baumgart sehr genossen hatte. «Der Großteil der Spieler war sehr seriös und bei denjenigen, die etwas länger geblieben sind, bei denen ist nichts geflossen, was einen am nächsten Tag in eine schlechte Verfassung bringt. Wir haben normal gearbeitet, da sollte man nicht die falsche Beziehung herstellen», sagte Keller. «Ich bin vielleicht ein schlechter Karnevalist, aber die Bundesliga ist für mich wichtiger.»

Die Kölner reisen jedoch nicht nur ohne etwas Zählbares nach Hause, sie müssen auch einen verletzungsbedingten Ausfall verkraften. Jan Thielmann, der in dieser Saison bereits wegen einer Muskelverletzung und einer Viruserkrankung ausgefallen war, zog sich wohl erneut eine Muskelblessur zu. «Was er genau hat, kann man aber noch nicht sagen», sagte Keller. Baumgart sprach von Problemen an der Rückseite des Oberschenkels.