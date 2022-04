Kölner Fitnessmesse Fibo nach Corona-Pause wieder eröffnet

Köln (dpa)

Die Muskeln sind angespannt, die Hanteln poliert: Nach längerer Corona-Pause hat die Kölner Fitnessmesse Fibo wieder eröffnet. Am Donnerstag kamen die ersten Besucher in die Ausstellungshallen, in denen neue Fitness-Geräte, innovative Trainingsmethoden und allerlei Nahrungsmittel für Sportler präsentiert wurden.

Von dpa