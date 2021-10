Kölner Museum zeigt Tricks großer Maler

Köln (dpa)

Hatte Rembrandt auch eine Comedy-Seite? Auf jeden Fall scheint er sich auf einem seiner bekanntesten Selbstporträts halb tot zu lachen. Lange fragte sich die Kunstwelt, was genau ihn wohl so sehr amüsiert. Ein Röntgenbild liefert die Antwort auf diese Frage: Da sieht man, dass sich der Meister in einem früheren Stadium mit Pinsel in der Hand an einer Staffelei dargestellt hatte. Das wiederum spricht stark dafür, dass er sich in der Rolle des griechischen Malers Zeuxis zeigen wollte. Dieser Zeuxis soll sich zu Tode gelacht haben, als er das Bildnis einer komischen alten Frau sah.

Von dpa