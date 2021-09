Kölner Polizei sucht Grill-Besitzer: Vermutlich Hehlerware

Nach der Festnahme eines Paares in Köln sucht die Polizei nach Neu-Besitzern vieler vermeintlich günstiger Grills. Der 34 Jahre alten Frau und dem 31 Jahre alten Mann werde Hehlerei vorgeworfen, teilten die Beamten am Freitag mit. Nach einem Hinweis sei das Paar am Mittwoch im Kölner Stadtteil Flittard festgenommen worden. Die Polizisten stellten dabei auch zwei Grills sicher.

Die Ermittler gehen davon aus, dass in den zurückliegenden Monaten insgesamt etwa 100 Grills im Wert von mehr als 120.000 Euro «privat» über Online-Kleinanzeigen verkauft worden waren - und dass es sich dabei um gestohlene Ware handelte. Die Geräte seien offenbar zwischen Januar und August aus Lagern eines in Köln ansässigen Unternehmens entwendet worden.

Die Polizei prüft, ob das Paar mit dem Unternehmen in Verbindung steht und ob es selbst für den mutmaßlichen Diebstahl verantwortlich ist. Wer seit Jahresbeginn entsprechende Grills zu stark reduzierten Preisen von Privatpersonen gekauft habe, werde gebeten, sich als Zeuge zu melden, so die Beamten.