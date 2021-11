Kölner Rosenmontagszug soll nicht verschoben werden

Köln (dpa/lnw)

Anders als in Düsseldorf soll der Kölner Rosenmontagszug trotz der Corona-Pandemie am 28. Februar 2022 durch die Straßen ziehen. «Der Karneval ist kein reines Partyevent, das man beliebig planen und verschieben kann», teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Donnerstag nach einem Treffen mit Vertretern der Landesregierung und der Karnevalshochburgen Aachen und Bonn mit. «Er ist ein jahrhundertealtes Brauchtum und bewegt sich als solches in einem festen zeitlichen Rahmen.» Auch die Karnevalisten aus Bonn und Aachen lehnten demnach eine Verschiebung ab und seien «überrascht und irritiert» über die Entscheidung der Düsseldorfer Jecken.

Von dpa