Kölner Uth bereitet Sorgen: «Werden die Schmerzen nicht los»

Austin (dpa)

Trainer Steffen Baumgart bangt beim 1. FC Köln um die Rückkehr von Mark Uth in das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligsten. Der Angreifer leidet weiter an den Nachwirkungen einer Schambein-Verletzung. «Bei Mark geben wir keine Prognosen. Bei einem Bruch weiß ich, was passiert. Aber bei Marks Verletzung wissen wir nicht, was passiert und inwieweit das gut wird oder nicht», erklärte Baumgart am Donnerstag (Ortszeit) während der USA-Reise der Kölner nach Austin. «Die Ursache der Schmerzen ist gefunden, aber wir werden die Schmerzen nicht los», meinte Baumgart bezüglich Uth, der in Texas behandelt wird und in der Bundesliga-Hinrunde mehrfach pausieren musste.

Von dpa