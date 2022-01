Kölner Verkehrsbetriebe statten Mitarbeiter mit Bodycams aus

Köln (dpa/lnw)

In Köln sind Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe von Montag an mit sogenannten Bodycams in Bussen und Bahnen unterwegs. Bei einem einjährigen Pilotprojekt würden 20 Beschäftigte mit den kleinen Kameras ausgestattet, teilten die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) am Freitag mit. «Wir setzen auf Bodycams, weil es damit gute Erfahrungen sowohl in unserer Branche als auch beispielsweise bei der Polizei gibt», sagte KVB-Vorstandsvorsitzende Stefanie Haaks.

Von dpa