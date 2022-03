Kölner Zoo öffnet nach Brand in Regenwaldhaus

Köln (dpa/lnw)

Nach einem Brand im Regenwaldhaus öffnet der Kölner Zoo am Mittwoch regulär. Nur das Regenwaldhaus bleibe geschlossen, teilte der Zoo auf seiner Website mit. Bei dem Brand am Dienstagabend waren ersten Einschätzungen zufolge mehrere Vögel in der Freiflughalle gestorben. Menschen waren nicht zu Schaden gekommen.

Von dpa