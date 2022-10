Kölnerin Stefanie von Berge gewinnt historischen EM-Titel

Budva (dpa)

Stefanie von Berge ist Europameisterin im olympischen Boxen. Die 21 Jahre alte Kölnerin besiegte am Samstagabend in Budva/Montenegro im Finale des Weltergewichts (bis 66 kg) die Polin Aneta Rygielska mit 4:1 Punktrichterstimmen. Es ist der erste EM-Titel in der Geschichte des deutschen olympischen Frauenboxens, das früher unter der Bezeichnung Amateurboxen geführt wurde. Europameisterschaften bei den Frauen gibt es seit 21 Jahren.

Von dpa