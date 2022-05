Kölns Dietz erhält Lizenzspielervertrag: Leihe denkbar

Köln (dpa/lnw)

Stürmer Florian Dietz hat beim 1. FC Köln einen Lizenzspielervertrag unterschrieben. Der neue Kontrakt des 23-Jährigen gilt bis 2025, wie der rheinische Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Dietz, der mit dem FC Carl Zeiss Jena und der SpVgg Unterhaching schon in der 3. Liga spielte, ist seit 2020 bei den Kölnern. Beim FC kam er bislang für die Zweitvertretung in der Regionalliga West zum Einsatz. In der vergangenen Saison erzielte er in 18 Spielen 13 Tore.

Von dpa