Königspython in Gebüsch ausgesetzt

In einem Gebüsch an einem Radweg in Merzenich (Kreis Düren) ist eine Königspython ausgesetzt worden. Bisher gebe es noch keine Hinweise auf den Besitzer der rund ein Meter langen Würgeschlange, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Demnach meldete ein Mann das Tier am Samstag auf einem Grünstreifen. Ein Schlangenexperte und Polizisten fingen das Tier ein und brachten es zu einer Aufnahmestelle. Laut Angaben der Feuerwehr wurde an dieser Stelle schon zum vierten Mal eine Schlange ausgesetzt. Die Königspython steht laut Polizeiangaben unter Artenschutz. Das Aussetzen von Tieren ist nach dem Tierschutzgesetz strafbar.