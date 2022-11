Köppen betrachtet die Fußball-WM als «Dilemma»

Köln (dpa)

Für Moderator und Fußball-Fan Jan Köppen («Ninja Warrior Germany») steht die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar für ein Dilemma der westlichen Welt. «Weil dort der Fußball - etwas im Grunde Schönes, Wertvolles, Familiäres - verbunden ist mit etwas ganz Schlimmen. Mit Menschenrechtsverletzungen», sagte Köppen der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Diese Situation werde nun täglich vor Augen gehalten. «Dass unsere westliche Welt nicht funktioniert, ohne das irgendwo auf der Welt jemand anderes darunter leidet», sagte er. Dass ein «schlechte Gewissen» über der WM hänge, finde er daher gar nicht mal so schlecht, meinte Köppen.

Von dpa