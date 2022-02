Kohfeldt warnt vor Gladbach: «Hohe individuelle Qualität»

«Sie haben immer noch sehr viele Individualisten, die ein Spiel entscheiden können», sagte er am Donnerstag. «Jeder Spieler in diesem Kader, wenn man die erste Elf durchgeht, ist ein Top-Spieler in der Liga. Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität, die sie sehr gefährlich macht.» Das Spiel zwischen dem Tabellen-13. und dem Tabellen-12. der Fußball-Bundesliga findet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Borussia Park statt.