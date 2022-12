Kohlenmonoxid tritt aus: 15-Jähriger schwer verletzt

Krefeld (dpa/lnw)

Ein 15-Jähriger ist schwer verletzt worden, nachdem Kohlenmonoxid in einer Wohnung in Krefeld ausgetreten ist. Der Junge habe bewusstlos in einem Raum gelegen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin das farb- und geruchslose Gas in der Luft festgestellt und das Mehrfamilienhaus kurzzeitig komplett geräumt. Weil die anderen Wohnungen in Ordnung waren, hätten die Bewohner sie recht schnell wieder betreten dürfen.

Von dpa