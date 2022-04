Kokain im Pferdetransporter: Haftstrafen für zwei Angeklagte

Köln (dpa/lnw)

Zwei Männer sind wegen Kokainschmuggels im großen Stil vom Kölner Landgericht zu hohen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Transportunternehmer bekam mit 15 Jahren Haft die Höchststrafe. Ein mitangeklagter Gastronom kam mit dreizehneinhalb Jahren geringfügig milder davon. Zudem ordnete das Gericht die Unterbringung des Gastronomen in einer Entziehungsanstalt an, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte.

Von dpa