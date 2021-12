Kommunale Impfangebote an Feiertagen möglich

Kommunale Impfangebote gegen die vierte Corona-Welle sind in Nordrhein-Westfalen auch an den bevorstehenden Feiertagen möglich.

Auf konkreten Wunsch einzelner Kommunen werde es den Kreisen und kreisfreien Städten ermöglicht, Impfangebote auch am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie am Neujahrstag zu organisieren, heißt es in einem neuen Erlass des Gesundheitsministeriums von Nordrhein-Westfalen, der am Mittwoch bekannt wurde.