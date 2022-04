Kommunen erhalten 430 Millionen Euro für Flüchtlingshilfe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will 430 Millionen Euro vom Bund für Flüchtlingskosten an die Kommunen weitergeben. «Unsere Kommunen und die Menschen vor Ort leisten Herausragendes bei der Unterbringung, Versorgung und Integration der geflüchteten Menschen aus der Ukraine», sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Das Wichtigste sei nun, die Kommunen bestmöglich zu unterstützen. «Deshalb geben wir die Bundesmittel vollständig an die Kommunen weiter.»

Von dpa