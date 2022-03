Kommunen suchen nach Notunterkünften für Flüchtlinge

Angesichts rapide steigender Zahlen von Flüchtenden aus der Ukraine suchen Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen fieberhaft nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten. Einige Kommunen stoßen nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes (StGB NRW) schon an ihre Kapazitätsgrenzen. «Für die Kommunen ist das eine riesige Herausforderung. Sie sind für Versorgung und Unterbringung zuständig», sagte Hauptgeschäftsführer Christof Sommer.

Im Land sei die Situation sehr unterschiedlich, betonte Sommer. Während in einigen Kommunen bisher wenig Geflüchtete angekommen sind, stoßen vor allem größere Städte an ihre Grenzen. Teilweise müssen bereits Turnhallen als Notunterkünfte genutzt werden. Nach Auskunft der Stadt Essen sind bestehende Kapazitäten schon ausgeschöpft, man versuche kurzfristig die Möglichkeiten auszuweiten, unter anderem in einem Handball-Leistungszentrum in Frohnhausen. Eine Taskforce «Unterkünfte» soll alle Kräfte bündeln. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) spricht von einer «sehr angespannten Situation». In Gelsenkirchen wird ein Impfzentrum zu einer Unterkunft ungebaut.

Laut Sommer gibt es einige Unterschiede zum Jahr 2015, als aus den Krisenregionen in Syrien und Afghanistan nicht so viele Kinder und Jugendliche nach Deutschland kamen. Damals seien etwa 25 Prozent der Flüchtlinge Kinder und Jugendliche gewesen, nun seien es laut Sommer anteilsmäßig wohl gut doppelt so viele. «Daraus ergeben sich ganz andere Ansprüche an Unterbringung und Versorgung, es gibt andere Bedürfnisse, es gibt die Auswirkungen auf Kitas und Schulen.»