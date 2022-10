Konferenz zu Personalpronomen in Bielefeld

Bielefeld (dpa)

Personalpronomen gehören zu den kürzesten Wörtern der deutschen Sprache - nun ist «Er», «Sie», «Es» und «They» eine ganze Konferenz gewidmet worden. «Es ist eigentlich eine unauffällige Wortgruppe. Aber sehr, sehr bedeutsam», sagte Mona Körte, Professorin für Literaturwissenschaft und Organisatorin der Tagung unter dem Titel «Personalpronomen: Grammatik im Wandel?», die am Mittwoch und Donnerstag in Bielefeld abgehalten wurde. Pronomen seien derzeit «hochgradig politisch aufgeladen», sagte Körte. Vor allem bei jüngeren Menschen ist es zuletzt gängiger geworden, sie in sozialen Medien oder in Signaturen anzugeben. Damit lassen sich unterschiedliche Identitätskonzepte ausdrücken.

Von dpa