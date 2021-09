Konkurrenz für Beerbaums Angebot für Dressur-EM

Ludger Beerbaum hat bei seinem Angebot für die Dressur-Europameisterschaft 2023 einen Konkurrenten. Neben Riesenbeck hat sich auch Cascais in Portugal für die Titelkämpfe in zwei Jahren beworben. Zurückgezogen hat sich nach Angaben des Welt-Reitverbandes FEI der Bewerber aus Vejer de la Frontera in Spanien.

Beerbaum hatte in der Vorwoche auf seiner Anlage die EM der Springreiter organisiert und sein Interesse an der Dressur-EM verkündet. Die diesjährigen Dressur-Titelkämpfe laufen seit Dienstag in Hagen am Teutoburger Wald, nur 35 Kilometer von Riesenbeck entfernt.