Kontrolle auf A2: Zoll entdeckt 10,5 Kilogramm Marihuana

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 2 bei Bielefeld hat der Zoll in einem Auto 10,5 Kilogramm Marihuana und weitere Drogen gefunden.

Der Fahrer war mit seinem Wagen mit deutschem Kennzeichen von den Niederlanden aus in Richtung Hannover nach Berlin unterwegs. In dem Fahrzeug und der Kleidung des Mannes entdeckten die Ermittler auch Amphetamin. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben den Mann an die Bielefelder Polizei.