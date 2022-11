Kraftklub sagen Konzerte in Düsseldorf und Münster ab

Düsseldorf/Münster (dpa/lnw)

Die Band Kraftklub hat zwei geplante Konzerte in Nordrhein-Westfalen kurzfristig abgesagt. Die Auftritte am Montagabend in Düsseldorf und am Dienstag in Münster könnten krankheitsbedingt nicht stattfinden, hieß es in einer Nachricht der Band vom Montag. «Schlechte Nachrichten: Wir müssen leider schweren Herzens die nächsten beiden Konzerte absagen.»

Von dpa