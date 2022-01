Kramer bereits im Gladbach-Training, Bensebaini ab Mittwoch

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Mit fast allen Profis konnte Adi Hütter am Dienstag die erste Trainingseinheit der Woche bei Borussia Mönchengladbach bestreiten. Lediglich Kapitän Lars Stindl (Knieverletzung) und Ramy Bensebaini, der nach seiner Teilnahme mit Algerien am Afrika Cup erst am Mittwoch einsteigt, fehlten im Borussia-Park. Auch die zuletzt angeschlagenen Laszlo Benes und Christoph Kramer waren wieder dabei. Kramer absolvierte aber nur Teile des Trainings. Jonas Hofmann, der am vergangenen Wochenende nach fünfwöchiger Verletzungspause sein Comeback feiern konnte, absolvierte eine regenerative Einheit.

Von dpa