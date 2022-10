Gelsenkirchen (dpa)

Frank Kramer bleibt vorerst Trainer beim FC Schalke 04. Der 50-Jährige leitete am Samstag das Training des Bundesliga-Aufsteigers, der am Freitag beim 0:3 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim die vierte Niederlage in Serie kassiert hatte. Nach dpa-Informationen wollen die Verantwortlichen die kommenden beiden Spiele im Pokal am Dienstag in Hoffenheim und am kommenden Wochenende in der Bundesliga bei Hertha BSC noch abwarten.

Von dpa