Krankenhäuser klagen über Milliardenlücke bei Investitionen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern fehlen nach einer aktuellen Studie jedes Jahr mehr als 1,2 Milliarden Euro an Investitionsmitteln für den Erhalt und die Modernisierung ihrer Gebäude und Anlagen. «Die Krankenhäuser in NRW leben schon seit vielen Jahren auf Kosten der eigenen Substanz», warnte der Präsident der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen (KGNW), Ingo Morell, am Mittwoch in Düsseldorf. Das Steuer müsse dringend herumgerissen werden, sonst drohe ein riskanter Qualitätsverlust der Daseinsvorsorge.

Von dpa