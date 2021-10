Krawalle bei Kölner U19-Spiel: UEFA untersucht Vorfall

Laut Medienberichten sollen bei dem Spiel der Kölner U19 im belgischen Genk am Dienstagabend in der Halbzeitpause vermummte Ultras auf den Platz gestürmt sein. Dabei soll auch Pyrotechnik gezündet worden sein. Der 1. FC Köln schrieb am Dienstagabend auf Twitter: «Aufgrund eines Zwischenfalls hat sich der Wiederanpfiff verzögert.» Am Mittwoch bestätigte der Verein die Vorkommnisse. «Der 1. FC Köln wird den Vorfall zunächst intern aufarbeiten», teilte eine Sprecherin mit.

In einem Video des Spiels auf der Homepage des KRC Genk ist zu sehen, wie mehrere vermummte Männer über den Rasen rennen, während die Spieler gerade vom Platz gehen wollen. Auch rote Rauchschwaden sind zu erkennen.

Der Kölner Präsident Werner Wolf war laut Verein am Dienstagabend beim Spiel dabei. «Es ist unfassbar traurig und völlig inakzeptabel, dass einige Chaoten die Bühne des europäischen Jugendfußballs missbrauchen, um ihr Bedürfnis nach Gewalt zu stillen», sagte Wolf. Diesen Leuten sei das Wohl des 1. FC Köln völlig egal. «Zum Glück ist bei der Auseinandersetzung laut der örtlichen Polizei niemand verletzt worden. Wir werden den Vorfall intern aufarbeiten.» Das spielt endete mit 3:1 für die Gastgeber.