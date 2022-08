Kreis Wesel verbietet Wasserentnahme aus Gewässern

Wesel (dpa/lnw)

Angesichts niedriger Wasserstände hat der Kreis Wesel das Abpumpen vom Wasser aus Flüssen, Seen und Bächen verboten. Die Regel gelte von Mittwoch bis zum 31. Dezember 2022 und betreffe alle oberirdischen Gewässer im Kreisgebiet, teilte der Kreis am Dienstag mit. Das Verbot gelte für den privaten und gewerblichen Gebrauch und für zehn in der Vergangenheit erteilte Erlaubnisse zur Wasserentnahme.

Von dpa