Kreuzbandriss: Nationalspieler Wirtz trainiert auf Ibiza

Leverkusen (dpa)

Der verletzte Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz von Bayer Leverkusen arbeitet nach seinem Kreuzbandriss zurzeit statt im heimischen Rheinland auf der spanischen Ferieninsel Ibiza an seinem Comeback. «Florian hat eine Woche Urlaub, wenn man das so sagen darf», sagte Leverkusens Coach Gerardo Seoane am Freitag: «Es ist wichtig, dass es mal einen Tapetenwechsel gibt, wenn ein Spieler so lange verletzt ist.»

Von dpa