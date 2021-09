Kreuzbandriss: Schalke 04 monatelang ohne Torwart Langer

Rostock (dpa)

Der FC Schalke 04 muss für längere Zeit auf seinen Ersatz-Torwart Michael Langer verzichten. Wie der Club kurz vor dem Anpfiff zum Zweitliga-Spiel bei Hansa Rostock am Samstagabend mitteilte, hat sich der österreichische Fußball-Profi im Training am Freitag bei einem Zusammenprall das vordere Kreuzband gerissen. Der 36-Jährige soll noch am Sonntag operiert werden und wird mehrere Monate ausfallen.

Von dpa