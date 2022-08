Kriegsmunition: Städte warnen vor gefährlichen Relikten

Am Sonntagabend hätten Passanten in Köln eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt, berichtete die Stadt Köln. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe den Blindgänger noch am Abend abtransportiert. Die am Rhein gelegenen Städte Köln und Bonn baten Spaziergänger, den unbefestigten Uferbereich des Rheins derzeit nicht zu betreten. Verdächtige Gegenstände sollten auf keinen Fall berührt, mitgenommen oder bewegt werden. Bei einem Verdacht sollten Feuerwehr, Polizei oder das Ordnungsamt informiert werden.