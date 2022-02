Kriminalität sinkt: 10-Jahres-Tief bei Mord und Totschlag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die registrierte Kriminalität ist in Nordrhein-Westfalen auf den niedrigsten Stand seit 1985 gesunken. Die Zahl der erfassten Straftaten sei zum sechsten Mal in Folge gesunken, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Montag in Düsseldorf. Im Vergleich zum Vorjahr ging sie um 1,2 Prozent auf 1,2 Millionen Taten zurück. Die Aufklärungsquote stieg auf 53,6 Prozent.

Von dpa