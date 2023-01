Krischer: Lützerath-Kompromiss Schritt Richtung Klimaschutz

Berlin/Erkelenz (dpa)

Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) hat den Kompromiss, der die Abbaggerung der Kohle unter Lützerath beinhaltet, als wichtigen «Schritt in Richtung Klimaschutz» bezeichnet. «Wir haben eine Vereinbarung mit RWE geschlossen, die dazu führt, dass der Tagebau um die Hälfte verkleinert wird», sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. Dadurch blieben 280 Millionen Tonnen Kohle unter der Erde, zudem seien fünf Dörfer gerettet worden. «Das ist einer der größten Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben.»

Von dpa