Kühltransporter verliert Schweinehälften auf der Straße

Dadurch fielen nach Polizeiangaben Teile der Ladung am Freitag an der Auffahrt zur Autobahn 2 in Dortmund auf die Straße. Der Fahrer des Kühltransporters brachte das Fahrzeug zum Stehen. Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung sortierten die Fracht, bevor sie umgeladen wurde. Ein Kranwagen musste das Gefährt sichern. Später konnte der Sattelzug abgeschleppt werden. Die Auffahrt blieb für den Bergungseinsatz bis in die Nacht gesperrt.