Kühlturm im Kraftwerk gesprengt: Gelände wird Grünfläche

Hamm (dpa/lnw)

In Hamm ist am Donnerstag ein Kühlturm des Steinkohlekraftwerks Westfalen gesprengt worden. Das 122 Meter hohe Bauwerk fiel innerhalb weniger Sekunden in sich zusammen. Die Sprengung sei wie geplant abgelaufen, sagte ein Sprecher des Kraftwerksbetreibers RWE. Rund um das Kraftwerksgelände habe es zahlreiche Zuschauer gegeben. Der gesprengte Kühlturm gehörte zum Block C des Kraftwerks, der bereits seit 2016 abgeschaltet ist.

Von dpa